Белорусские легкоатлеты принимают участие в командном чемпионате России

В Сочи стартовал командный чемпионат России по легкой атлетике. В турнире принимают участие представители белорусской сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В беге на 110 метров с барьерами Виталий Парахонько показал второе время. В аналогичной дисциплине у женщин Руслана Романовская замкнула призовую тройку. В метании молота наши Александр Шиманович и Анастасия Маслова завоевали бронзовые медали соревнований. В вечерней сессии сильнейших определят в метании копья. Для лидеров национальной команды данные соревнования – хорошая возможность проверить свои силы в преддверии насыщенного соревновательного лета.