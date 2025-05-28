Прямой эфир

Белорусские легкоатлеты принимают участие в командном чемпионате России

28 мая 2025 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Сочи стартовал командный чемпионат России по легкой атлетике. В турнире принимают участие представители белорусской сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В беге на 110 метров с барьерами Виталий Парахонько показал второе время. В аналогичной дисциплине у женщин Руслана Романовская замкнула призовую тройку. В метании молота наши Александр Шиманович и Анастасия Маслова завоевали бронзовые медали соревнований. В вечерней сессии сильнейших определят в метании копья. Для лидеров национальной команды данные соревнования – хорошая возможность проверить свои силы в преддверии насыщенного соревновательного лета.

# Легкая атлетика

Другие новости рубрики

Все новости
«Торпедо-Горький» с двумя белорусами в составе стал чемпионом ВХЛ
28 мая 2025 11:53

«Торпедо-Горький» с двумя белорусами в составе стал чемпионом ВХЛ

В НОК Беларуси прошёл финал республиканского турнира «БрэйнБатл»
27 мая 2025 20:29

В НОК Беларуси прошёл финал республиканского турнира «БрэйнБатл»

В Минске стартовал юбилейный международный турнир по боксу памяти В. Ботвинника
27 мая 2025 20:10

В Минске стартовал юбилейный международный турнир по боксу памяти В. Ботвинника