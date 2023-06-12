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Белорусские легкоатлеты обзавелись медалями турнира в России

12 июня 2023 19:48
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На фестивале легкой атлетики в Твери белорусские спортсмены вновь показали добротные результаты. В активе два золота и серебро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские легкоатлеты обзавелись медалями турнира в России-1

В очередной раз блеснул мастерством Матвей Волков. В своей лучшей попытке наш шестовик преодолел планку, установленную на отметке 5 метров и 71 сантиметр. Это новый национальный рекорд среди юниоров, а также лучший результат сезона в мире среди спортсменов до 20 лет.

Белорусские легкоатлеты обзавелись медалями турнира в России-4

Вне конкуренции была и Ирина Жук. Ей покорилась высота 4,56. На данный момент это лучший результат атлетки в соревновательном году. Причем серебряного и бронзового призеров Жук опередила на 11 сантиметров.

На вторую ступень пьедестала поднялась Анастасия Мирончик-Иванова. Ее результат – 6 метров и 46 сантиметров.

# Легкая атлетика # Ирина Жук # Матвей Волков # Анастасия Мирончик-Иванова # Фотофакт

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