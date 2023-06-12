Белорусские легкоатлеты обзавелись медалями турнира в России

На фестивале легкой атлетики в Твери белорусские спортсмены вновь показали добротные результаты. В активе два золота и серебро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В очередной раз блеснул мастерством Матвей Волков. В своей лучшей попытке наш шестовик преодолел планку, установленную на отметке 5 метров и 71 сантиметр. Это новый национальный рекорд среди юниоров, а также лучший результат сезона в мире среди спортсменов до 20 лет.

Вне конкуренции была и Ирина Жук. Ей покорилась высота 4,56. На данный момент это лучший результат атлетки в соревновательном году. Причем серебряного и бронзового призеров Жук опередила на 11 сантиметров.

На вторую ступень пьедестала поднялась Анастасия Мирончик-Иванова. Ее результат – 6 метров и 46 сантиметров.