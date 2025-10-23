Белорусские конькобежцы открыли новый соревновательный сезон

На столичном конькобежном стадионе завершился первый соревновательный день чемпионата страны, участники разыграли шесть комплектов наград в четырех видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спринт в конькобежном спорте – это прохождение дистанции длинной в 500 метров, где все решают секунды. Чемпионат Беларуси – первый старт в новом сезоне, он проходит под грифом «олимпийский». Из 15 спортсменов, которые входят в национальную команду, трое готовятся к четырем этапам Кубка мира, где будут разыграны билеты на главные Игры-2026, а остальные – на российские старты, а там конкуренция поражает воображение. Так что белорусский турнир задает тон на год. В женском спринте на домашнем старте не было равных нашей Анне Доморацкой.

Анна Доморацкая, чемпионка Беларуси по конькобежному спорту (спринт):

Я ожидала пробежать лучше, но этот результат идет в рабочем процессе, в системе тренировок. Поэтому, в принципе, в том году в эти же даты я бежала медленнее. Планы на сезон – это в любом случае улучшить свои же результаты, соревноваться с самой собой, с Дашей Качановой и российскими девчонками, пробежать все кубки России по максимуму.

У мужчин за чемпионский титул в самой скоростной дисциплине спорило 29 атлетов, в их числе все сильнейшие, но Игнат Головатюк был бесспорным фаворитом. К сожалению, после фальстарта лидера поджидала еще одна неприятность – падение, которое не редкость в этом виде спорта. В плотной борьбе остальных пальма первенства досталась Владиславу Гапону. Также чемпион на награждении получил удостоверение мастера спорта международного класса за хороший прошлый сезон.