Белорусские конькобежцы открыли новый соревновательный сезон

На столичном конькобежном стадионе завершился первый соревновательный день чемпионата страны, участники разыграли шесть комплектов наград в четырех видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На столичном конькобежном стадионе завершился первый соревновательный день чемпионата страны, участники разыграли шесть комплектов наград в четырех видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спринт в конькобежном спорте – это прохождение дистанции длинной в 500 метров, где все решают секунды. Чемпионат Беларуси – первый старт в новом сезоне, он проходит под грифом «олимпийский».
Из 15 спортсменов, которые входят в национальную команду, трое готовятся к четырем этапам Кубка мира, где будут разыграны билеты на главные Игры-2026, а остальные – на российские старты, а там конкуренция поражает воображение. Так что белорусский турнир задает тон на год. В женском спринте на домашнем старте не было равных нашей Анне Доморацкой.
Анна Доморацкая, чемпионка Беларуси по конькобежному спорту (спринт):
Я ожидала пробежать лучше, но этот результат идет в рабочем процессе, в системе тренировок. Поэтому, в принципе, в том году в эти же даты я бежала медленнее. Планы на сезон – это в любом случае улучшить свои же результаты, соревноваться с самой собой, с Дашей Качановой и российскими девчонками, пробежать все кубки России по максимуму.
У мужчин за чемпионский титул в самой скоростной дисциплине спорило 29 атлетов, в их числе все сильнейшие, но Игнат Головатюк был бесспорным фаворитом. К сожалению, после фальстарта лидера поджидала еще одна неприятность – падение, которое не редкость в этом виде спорта.
В плотной борьбе остальных пальма первенства досталась Владиславу Гапону. Также чемпион на награждении получил удостоверение мастера спорта международного класса за хороший прошлый сезон.
Владислав Гапон, чемпион Беларуси по конькобежному спорту (спринт):
Мы только разгоняемся, дальше Кубки России. Сейчас отбегаем и уезжаем в воскресенье на этапы Кубка России. На командном спринте у нас большие цели. У нас команда сильная, результат сильный. Будем пробовать себя там.
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