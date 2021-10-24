Белорусские кикбоксеры завоевали семь медалей на чемпионате мира в Италии

Новости Беларуси. Белорусские кикбоксеры покорили Италию, сообщили в рубрике «СпортТаймер» программы «Неделя» на СТВ. На чемпионате мира спортсмены скромно взяли семь наград.

Два золота – у Виктора Нечитайло и Максима Казаку, серебро у Шмаргуна, а по бронзе записали в свой актив Диана Емельянова, Дмитрий Сикорский и Кирилл Воробей.