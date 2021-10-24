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Белорусские кикбоксеры завоевали семь медалей на чемпионате мира в Италии

24 октября 2021 18:23
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Новости Беларуси. Белорусские кикбоксеры покорили Италию, сообщили в рубрике «СпортТаймер» программы «Неделя» на СТВ. На чемпионате мира спортсмены скромно взяли семь наград.  

Белорусские кикбоксеры завоевали семь медалей на чемпионате мира в Италии-1

Два золота – у Виктора Нечитайло и Максима Казаку, серебро у Шмаргуна, а по бронзе записали в свой актив Диана Емельянова, Дмитрий Сикорский и Кирилл Воробей.  

# Кикбоксинг # Виктор Нечитайло # Максим Казаку # Сергей Шмаргун # Диана Емельянова # Дмитрий Сикорский # Кирилл Воробей # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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