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В Минске проходит заключительный этап республиканского турнира по хоккею «Золотая шайба»

18 марта 2025 18:58
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На льду «Чижовка-Арены» не утихают хоккейные баталии. Сильнейшего продолжают определять в рамках республиканских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

В Минске проходит заключительный этап республиканского турнира по хоккею «Золотая шайба»-2

В борьбу вступили ребята старшей группы дивизиона Б. Это юные спортсмены у которых нет возможности тренироваться на крытых ледовых площадках. Тем не менее парни показывают яркую и напряженную игру. В одном из матчей вторника встретились команды «Луч» из Витебской области и «Вілейскія шчупакі». Интрига в поединке сохранялась до финальной сирены, но итоговую победу праздновали витебчане – 5:4. 

В Минске проходит заключительный этап республиканского турнира по хоккею «Золотая шайба»-4

Павел Межуев, тренер команды «Луч» (Витебская область):
Это очень важный для ребят турнир, потому что у тех ребят, которые не имеют возможности тренироваться в ледовых дворцах, они получают возможность, чтобы здесь проявить себя, показать себя. И, конечно, большое спасибо Президентскому спортивному клубу за то, что он предоставляет такую возможность для ребят. И очень хорошие условия, и проведение турнира достойное, все очень красиво, все на высшем уровне. 

В Минске проходит заключительный этап республиканского турнира по хоккею «Золотая шайба»-6

Максим Тутов, капитан команды «Луч» (Витебская область):
Очень страшно выходить первые минуты на лед, так как не знаешь почти соперника. Выходишь, мандраж перед игрой сумасшедший. Самый главный характер в хоккее, мне кажется. Катание на коньках, владение с клюшкой – это само собой. Но самое главное – выйти на лед и доказывать, что ты умеешь играть в хоккей и что ты достоин этой золотой медали. 

Финальный поединок состоится 20 марта. А завершится турнир состязаниями в младшей группе дивизиона Б, которые пройдут с 25 по 27 марта.

# Хоккей # Хоккей Беларуси

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