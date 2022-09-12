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Белорусские гребцы завоевали 4 золота на соревнованиях «Кубок Доброй Воли» в Москве. Кто отличился?

12 сентября 2022 18:00
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Белорусские гребцы ударно завершили выступление на «Кубке Доброй Воли» в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день соревнований наша копилка потяжелела на очередные награды.

Белорусские гребцы завоевали 4 золота на соревнованиях «Кубок Доброй Воли» в Москве. Кто отличился?-1

Четыре золота завоеваны среди взрослых. Особенно преуспела Марина Литвинчук. Вначале она не знала равных в одиночке на дистанции 200 метров, а затем победила и на 3 километрах. Также лучшими в своих классах стали Юлия Трушкина, Олег Юреня и тандем Дмитрий Третьяков с Алексеем Мисюченко.

# Гребля # Марина Литвинчук # Юлия Трушкина # Олег Юреня # Дмитрий Третьяков # Алексей Мисюченко # Фотофакт

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