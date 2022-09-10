«Гомель» обыграл «Металлург», а «Юность» – «Могилёв». Результаты ЧБ по хоккею за 10 сентября

«Гомель» со счетом 3:2 в гостях обыграл действующего чемпиона – «Металлург». В первой двадцатиминутке хозяева открыли цифры на табло. Во втором периоде уже отличились подопечные Сергея Стася, причем дважды. А в заключительном отрезке каждая из команд по разу огорчила друг друга. Отметим, для «рысей» это первая победа в сезоне. До этого в их пассиве было 3 поражения кряду.