«Гомель» обыграл «Металлург», а «Юность» – «Могилёв». Результаты ЧБ по хоккею за 10 сентября

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею очередной соревновательный день. 10 сентября свои поединки провели 6 дружин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею очередной соревновательный день. 10 сентября свои поединки провели 6 дружин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Гомель» со счетом 3:2 в гостях обыграл действующего чемпиона – «Металлург». В первой двадцатиминутке хозяева открыли цифры на табло. Во втором периоде уже отличились подопечные Сергея Стася, причем дважды. А в заключительном отрезке каждая из команд по разу огорчила друг друга. Отметим, для «рысей» это первая победа в сезоне. До этого в их пассиве было 3 поражения кряду.
Полные результаты на ваших экранах. «Юность» минимально одолела «Могилев». А «Шахтер» разгромил «Витебск».