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«Гомель» обыграл «Металлург», а «Юность» – «Могилёв». Результаты ЧБ по хоккею за 10 сентября

10 сентября 2022 21:47
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею очередной соревновательный день. 10 сентября свои поединки провели 6 дружин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» обыграл «Металлург», а «Юность» – «Могилёв». Результаты ЧБ по хоккею за 10 сентября-1

«Гомель» со счетом 3:2 в гостях обыграл действующего чемпиона – «Металлург». В первой двадцатиминутке хозяева открыли цифры на табло. Во втором периоде уже отличились подопечные Сергея Стася, причем дважды. А в заключительном отрезке каждая из команд по разу огорчила друг друга. Отметим, для «рысей» это первая победа в сезоне. До этого в их пассиве было 3 поражения кряду.

«Гомель» обыграл «Металлург», а «Юность» – «Могилёв». Результаты ЧБ по хоккею за 10 сентября-4

Полные результаты на ваших экранах. «Юность» минимально одолела «Могилев». А «Шахтер» разгромил «Витебск».

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась # Фотофакт

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