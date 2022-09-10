Футбол. «Ислочь» разгромила «Минск» после 4 поражений подряд в 21-м туре ЧБ

«Ислочь» после четырех поражений подряд на выезде разгромила «Минск» – 5:1. Счет в матче открыли хозяева на 13-й минуте. Однако больше отличиться не удалось. Сохранить свои ворота на замке тоже. «Волки» два мяча забили в первом тайме и три во втором. Дубль в свой актив записал Никита Степанов. Также «Днепр» обыграл «Витебск» – 2:1. БАТЭ и минское «Динамо» сыграли вничью – 0:0.