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Футбол. «Ислочь» разгромила «Минск» после 4 поражений подряд в 21-м туре ЧБ

10 сентября 2022 21:44
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Новости Беларуси. В футбольном чемпионате страны продолжаются матчи в рамках 21-го тура. 10 сентября в расписании три игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Ислочь» разгромила «Минск» после 4 поражений подряд в 21-м туре ЧБ-1

«Ислочь» после четырех поражений подряд на выезде разгромила «Минск» – 5:1. Счет в матче открыли хозяева на 13-й минуте. Однако больше отличиться не удалось. Сохранить свои ворота на замке тоже. «Волки» два мяча забили в первом тайме и три во втором. Дубль в свой актив записал Никита Степанов. Также «Днепр» обыграл «Витебск» – 2:1. БАТЭ и минское «Динамо» сыграли вничью – 0:0.

Футбол. «Ислочь» разгромила «Минск» после 4 поражений подряд в 21-м туре ЧБ-4

Расписания матчей, которые пройдут 11 сентября, на ваших экранах. В программе также три поединка.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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