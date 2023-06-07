«Неделя лёгкой атлетики» в Москве. Результаты белорусов за 7 июня

На «Неделе легкой атлетики», которая с 5 по 10 июня проходит на Южном спортивном ядре «Лужников», 7 июня – день прыжков в длину и тройных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На «Неделе легкой атлетики», которая с 5 по 10 июня проходит на Южном спортивном ядре «Лужников», 7 июня – день прыжков в длину и тройных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За награды соревнований наряду с россиянами вели борьбу белорусские спортсмены. И достаточно успешно. Виолетта Скворцова завоевала золото в тройном прыжке. Ее результат – 14 метров 13 сантиметров.
В прыжках в длину наш Никита Лопатенко в своей лучшей попытке улетел на 7 метров 49 сантиметров, но занял четвертое место. Медально выступили и белорусские юниоры. В прыжках в длину Вячеслав Макосов показал лучший результат, на вторую ступень пьедестала поднялся Евгений Дорожкин, а бронзовая награда в активе Марии Панасевич.