«Неделя лёгкой атлетики» в Москве. Результаты белорусов за 7 июня

На «Неделе легкой атлетики», которая с 5 по 10 июня проходит на Южном спортивном ядре «Лужников», 7 июня – день прыжков в длину и тройных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За награды соревнований наряду с россиянами вели борьбу белорусские спортсмены. И достаточно успешно. Виолетта Скворцова завоевала золото в тройном прыжке. Ее результат – 14 метров 13 сантиметров.