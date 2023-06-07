«Для просмотра подрастающего поколения». Лучших юных футболистов определяют на турнире «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. Продолжается минский этап республиканского турнира по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проводятся при поддержке Президентского спортивного клуба.

Сейчас в столице лучшую дружину определяют команды районов города, укомплектованные ребятами 2013-2014 годов рождения. Данный этап турнира для парней уже второй. Путевки на городскую стадию они завоевали в районных первенствах. И теперь можно уверенно сказать, что на базе клуба «Минск» отношения выясняют сильнейшие ребята столицы. Они не занимаются в футбольных академиях профессионально. Все парни пришли в сборную района либо из секций, либо со двора. У юных спортсменов горят глаза, все хотят побеждать и бороться за место в финале. А помимо прочего, на данном старте есть отличная возможность проявить себя и получить шанс сделать первые шаги в сторону профессионального спорта.

Сергей Пышник, тренер команды Первомайского района:

Ребята себя проявляют с хорошей стороны, турнир для просмотра подрастающего поколения. Это не одно поколение. Раньше именно из «Кожаного мяча» выходили и играла на хорошем уровне профессиональная команда. Поэтому, я думаю, с этого турнира тоже кто-нибудь в свое время выйдет и, может быть, подымет наш белорусский футбол.