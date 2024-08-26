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Белорусские гребцы на байдарках и каноэ вернулись с чемпионата мира

26 августа 2024 14:07
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Белорусские гребцы на байдарках и каноэ вернулись с триумфального для себя чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы на байдарках и каноэ вернулись с чемпионата мира-2

На планетарном форуме наши спортсмены заняли первое общекомандное место, завоевав четыре золота, столько же серебра и три бронзы. В национальном аэропорту делегацию встречали официальные лица, коллеги по цеху и журналисты. 

Белорусские гребцы на байдарках и каноэ вернулись с чемпионата мира-4

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Пределу совершенства нет. Настраивался я на более серьезное количество, особенно золотых медалей. Настраивались. Но те условия, в которых мы попали, я скажу, исход по этим условиям нормальный. Но пределов нет. Мы знаем, где у нас не получилось. Мы знаем, где у нас еще получится. 

Белорусские гребцы на байдарках и каноэ вернулись с чемпионата мира-6

Елена Ноздрева, чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ:
Мы, в принципе, показали, что мы готовимся, мы все еще в обойме и белорусов со счетов списывать нельзя ни под нейтральным флагом, ни под государственным.

# Гребля

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