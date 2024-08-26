Белорусские гребцы на байдарках и каноэ вернулись с чемпионата мира

Белорусские гребцы на байдарках и каноэ вернулись с триумфального для себя чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На планетарном форуме наши спортсмены заняли первое общекомандное место, завоевав четыре золота, столько же серебра и три бронзы. В национальном аэропорту делегацию встречали официальные лица, коллеги по цеху и журналисты.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Пределу совершенства нет. Настраивался я на более серьезное количество, особенно золотых медалей. Настраивались. Но те условия, в которых мы попали, я скажу, исход по этим условиям нормальный. Но пределов нет. Мы знаем, где у нас не получилось. Мы знаем, где у нас еще получится.