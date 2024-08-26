Карлос Алос вызвал на сбор 24 игрока сборной

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос вызвал на предстоящий сбор 24 человека. Это три вратаря, восемь защитников, семь полузащитников и шесть нападающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос вызвал на предстоящий сбор 24 человека. Это три вратаря, восемь защитников, семь полузащитников и шесть нападающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Большинство исполнителей – легионеры, играющие за пределами Синеокой. Нужно отметить возвращение в дружину Александра Мартыновича.
Напомним, национальной команде в начале следующего месяца предстоят два поединка «Лиги Наций». 5 сентября в соперниках болгары, а 8-го – представители Люксембурга.