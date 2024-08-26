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Карлос Алос вызвал на сбор 24 игрока сборной

26 августа 2024 10:48
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос вызвал на предстоящий сбор 24 человека. Это три вратаря, восемь защитников, семь полузащитников и шесть нападающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Карлос Алос вызвал на сбор 24 игрока сборной-1

Большинство исполнителей – легионеры, играющие за пределами Синеокой. Нужно отметить возвращение в дружину Александра Мартыновича. 

Напомним, национальной команде в начале следующего месяца предстоят два поединка «Лиги Наций». 5 сентября в соперниках болгары, а 8-го – представители Люксембурга.

# Футбол

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