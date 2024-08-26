Сборные Беларуси по хоккею на траве вышли в финал Кубка наций

Мужская и женская национальные сборные Беларуси по хоккею на траве стали финалистами Кубка наций, турнир проходит в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Мужская и женская национальные сборные Беларуси по хоккею на траве стали финалистами Кубка наций, турнир проходит в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Девушки на предыдущей стадии камня на камне не оставили от второго состава россиянок. Результат противостояния 7:1. Парням пришлось чуточку сложнее. Хозяйская молодежка капитулировала трижды.