Прямой эфир

Сборные Беларуси по хоккею на траве вышли в финал Кубка наций

26 августа 2024 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужская и женская национальные сборные Беларуси по хоккею на траве стали финалистами Кубка наций, турнир проходит в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборные Беларуси по хоккею на траве вышли в финал Кубка наций-1

Девушки на предыдущей стадии камня на камне не оставили от второго состава россиянок. Результат противостояния 7:1. Парням пришлось чуточку сложнее. Хозяйская молодежка капитулировала трижды.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Карлос Алос вызвал на сбор 24 игрока сборной
26 августа 2024 10:48

Карлос Алос вызвал на сбор 24 игрока сборной

Футболисты «Немана» обыграли команду «Днепр» в матче ЧБ
26 августа 2024 10:45

Футболисты «Немана» обыграли команду «Днепр» в матче ЧБ

4 награды завоевали белорусы на первенстве мира по борьбе
26 августа 2024 10:44

4 награды завоевали белорусы на первенстве мира по борьбе