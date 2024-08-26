Футболисты «Немана» обыграли команду «Днепр» в матче ЧБ

Громкая победа на ЧМ! Борец Кирилл Валевский – о золоте, тренировках и планах

Победу на первенстве мира по борьбе до 17 лет в Иордании смог добыть для нашей страны двукратный чемпион Европы Кирилл Валевский. Он как день вернулся с турнира, но нашел время прийти в студию «Спорттаймера» и поделиться впечатлениями.