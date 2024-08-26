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Футболисты «Немана» обыграли команду «Днепр» в матче ЧБ

26 августа 2024 10:45
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Лидеры чемпионата Беларуси по футболу одержали синхронные победы в заключительных матчах 19-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Немана» обыграли команду «Днепр» в матче ЧБ-1

В региональном дерби «Торпедо» оказалось сильнее БАТЭ. «Автозаводцы» забили быстрые голы в первом и втором таймах, но последнее слово осталось за хозяевами. Тем не менее спасти ничью у коллектива из Борисова не получилось. В другом противостоянии вечера «Неман», уступая (0:1), взял верх над «Днепром» со счетом 3:1.

# Футбол

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