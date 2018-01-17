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Белорусские гандболисты сыграют с хорватами 18 января в рамках чемпионата Европы

17 января 2018 19:06
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Новости Беларуси. Оппонентами белорусской сборной в основном раунде будут команды Хорватии, Швеции и Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гандболисты сыграют с хорватами 18 января в рамках чемпионата Европы-1

С хозяевами турнира парни Юрия Шевцова сыграют уже 18 января – матч начнется в 22:30 по минскому времени.

Далее 22 января белорусов ожидает экзамен от шведских гандболистов, а 24 предстоит сражение с сербами.

Две сильнейшие команды из четырех выйдут в полуфинал.

Белорусские гандболисты проиграли французам, но все равно прошли в следующий этап ЧМ в Хорватии

# Фотофакт # Гандбол

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