Australian Open. Лидия Морозова продолжает выступление в парном разряде, а Арина Соболенко покидает турнир

Новости Беларуси. В дебютном раунде женской парной сетки представительницы Беларуси выступили с переменным успехом,сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидия Морозова, которая играет в связке с голландкой Лесли Керхов, преодолела барьер в лице Людмилы Киченок из Украины и Макото Ниномии из Японии – 7:6, 6:2.

А вот Арине Соболенко и россиянке Веронике Кудерметовой придется покинуть соревнования – им не оставили шансов Сорана Кырстя и Беатрис Хаддид-Мийя – 6:2, 6:2.

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