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Australian Open. Мирный и Освальд во втором круге сыграют с американским братьями Брайан

17 января 2018 18:53
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Новости Беларуси. Максим Мирный в дуэте с Филиппом Освальдом вышел во второй круг мужского парного турнира Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Australian Open. Мирный и Освальд во втором круге сыграют с американским братьями Брайан -1

В первом поединке на корте Мельбурна белорус и австриец с большим трудом сломили сопротивление Томаса Фаббиано из Италии и Дуди Селы из Израиля.

Игра растянулась на два с половиной часа, оба взятых Мирным и Освальдом сэта завершились только на тай-брэйке – 7:6, 3:6, 7:6. В следующем круге Максим и его компаньон встретятся со знаменитым американским тандемом братьев Брайанов.

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Australian Open. Мирный и Освальд во втором круге сыграют с американским братьями Брайан -4

# Теннис # Фотофакт

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