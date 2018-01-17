«Много людей, есть с кем посоревноваться». На проспекте Победителей открылась бесплатная лыжная трасса

Новости Беларуси. В столице с раннего утра коммунальщики очищают магистрали и дворы от обильных осадков. Автомобилистам пришлось снизить скорость,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А вот любителям активного отдыха снег пришелся кстати. У них был двойной повод для радости: на проспекте Победителей открылась бесплатная городская лыжная трасса. На зимний пробег вышли десятки спортсменов и любителей.

Юный лыжник: Нравится, много людей, есть с кем посоревноваться. Я занимаюсь лыжными гонками с 4 лет, тяжело дается, но надо тренироваться, чтоб был результат.

Пункт проката будет работать и в выходные дни. А лыжный комплект стоит 5 рублей в час.

Сергей Фурманов, начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома:

На этой трассе будет организовано горячее питье: чай, кофе. То есть те люди, которые сюда придут, они смогут в полном объеме оздоровиться и для них будут созданы максимально комфортные условия.

Сейчас длина лыжной трассы – километр, но это не предел. В ближайшее время ее увеличат до пяти. Лыжники смогут кататься здесь и в темное время суток.