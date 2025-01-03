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Белорусские футбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону

03 января 2025 12:05
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Белорусские футбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону. Наиболее активно трансферный период проводит действующий чемпион страны, минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соглашение со столичным клубом продлил Иван Бахар. Нападающий сборной Беларуси вернулся с «Динамо» в июне прошлого года, а всего за минчан форвард провел 113 матчей, забил 31 гол и 21 раз ассистировал партнерам. Также динамовцам удалось сохранить защитника Алексея Гавриловича, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды. А вот его коллега по амплуа Сергей Политевич, а также полузащитник Павел Седько покинули клуб по истечении срока контрактов.

# Футбол Беларуси

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