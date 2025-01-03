Илья Протас вышел на 5 место в списке лучших бомбардиров всей Лиги Онтарио

Илья Протас проводит отличный игровой отрезок в хоккейной Лиге Онтарио. Минувшей ночью белорусский форвард «Виндзора» помог своей команде обыграть «Гелф Штром» – 9:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протас забросил сразу 4 шайбы, а также набрал один ассистентский балл. Белорус завершил встречу с показателем полезности «+2» и был признан первой звездой матча. Наш форвард впервые в сезоне заработал 5 очков в одной встрече, а всего он набирает очки в пяти матчах подряд. В нынешнем чемпионате Протас отыграл 34 поединка, в которых набрал 58 очков. Высокая результативность позволила белорусскому нападающему выйти на пятое место в списке лучших бомбардиров всей Лиги.