Новичок минского «Динамо» Демченко признан лучшим вратарём декабря

Лучшим вратарем декабря в третий раз в карьере был признан новичок минского «Динамо» Василий Демченко, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

После перехода в столичный клуб страж ворот провел за «зубров» шесть матчей и одержал пять побед. Ни в одной из этих игр голкипер не пропускал больше одной шайбы, а в поединке против одноклубников из Москвы отыграл «на ноль». Свой первый в новом году матч белорусский представитель в лиге проведет 4 января в гостях у нижегородского «Торпедо». Напомним, подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли шесть противостояний из последних семи и занимают 6 место в таблице Западной конференции.