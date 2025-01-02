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Новичок минского «Динамо» Демченко признан лучшим вратарём декабря

02 января 2025 18:10
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Лучшим вратарем декабря в третий раз в карьере был признан новичок минского «Динамо» Василий Демченко, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

После перехода в столичный клуб страж ворот провел за «зубров» шесть матчей и одержал пять побед. Ни в одной из этих игр голкипер не пропускал больше одной шайбы, а в поединке против одноклубников из Москвы отыграл «на ноль». Свой первый в новом году матч белорусский представитель в лиге проведет 4 января в гостях у нижегородского «Торпедо». Напомним, подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли шесть противостояний из последних семи и занимают 6 место в таблице Западной конференции.

# Хоккей

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