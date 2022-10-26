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«Шахтёр» победил «Локомотив» и вышел на первое место в турнирной таблице ЧБ по хоккею

26 октября 2022 14:23
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Новости Беларуси. «Шахтер» победил «Локомотив» в центральном матче очередного игрового вечера чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» победил «Локомотив» и вышел на первое место в турнирной таблице ЧБ по хоккею-1

Дуэль получилась довольно нервной. «Горняки» открыли счет на 12-й минуте. А второго взятия ворот пришлось ждать очень долго. Только в середине третьего отрезка Пухловский выровнял ситуацию. Но уже под занавес противостояния Развадовский все же подарил викторию своему клубу. «Шахтер» побеждает и выходит на первое место в таблице.

# Хоккей Беларуси # Павел Развадовский # Фотофакт

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