«Шахтёр» победил «Локомотив» и вышел на первое место в турнирной таблице ЧБ по хоккею

Дуэль получилась довольно нервной. «Горняки» открыли счет на 12-й минуте. А второго взятия ворот пришлось ждать очень долго. Только в середине третьего отрезка Пухловский выровнял ситуацию. Но уже под занавес противостояния Развадовский все же подарил викторию своему клубу. «Шахтер» побеждает и выходит на первое место в таблице.