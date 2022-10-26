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Александр Андриевский станет помощником главного тренера минского «Динамо»

26 октября 2022 19:53
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Новости Беларуси. Александр Андриевский пополнил тренерский штаб минского «Динамо». Специалист станет помощником главного наставника Крэйга Вудкрофта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Александр Андриевский станет помощником главного тренера минского «Динамо»-1

С 2009 года на протяжении пяти сезонов он уже входил в тренерский штаб минского клуба и дважды возглавлял его. Под руководством Андриевского «Зубры» выиграли Кубок Шпенглера. В КХЛ специалист также работал главным тренером в «Адмирале», «Сибири» и «Сочи».  

# Хоккей Беларуси # Александр Андриевский # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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