Александр Андриевский станет помощником главного тренера минского «Динамо»

С 2009 года на протяжении пяти сезонов он уже входил в тренерский штаб минского клуба и дважды возглавлял его. Под руководством Андриевского «Зубры» выиграли Кубок Шпенглера. В КХЛ специалист также работал главным тренером в «Адмирале», «Сибири» и «Сочи».