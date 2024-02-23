Белорусские фристайлисты завоевали четыре медали на Кубке чемпионов в Ярославле

Белорусские фристайлисты завоевали четыре медали на первом этапе Кубка чемпионов в Ярославле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В женском турнире вне конкуренции была Анна Деруго. Еще одна белоруска Любовь Пилипенко стала обладательницей серебряной награды. В мужских состязаниях Макар Митрофанов также занял второе место, а Игорю Дребенкову замкнул топ-3. Отметим, второй этап Кубка пройдет с 27 февраля по 1 марта также в Ярославле.