Белорусские дзюдоисты завоевали бронзу в командном турнире на II Играх стран СНГ

Наши парни и девушки не смогли пробиться в финал и оспаривали бронзовые медали в противостоянии с командой Туркменистана. Белорусские атлеты выиграли поединок со счетом 7:3 и заняли в командном турнире третье место. В матче за золото вне конкуренции была сборная России. Наши восточные соседи с сухим счетом 7:0 одолели команду Казахстана.