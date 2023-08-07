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Белорусские дзюдоисты завоевали бронзу в командном турнире на II Играх стран СНГ

07 августа 2023 19:36
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Белорусские дзюдоисты завоевали бронзовые награды в смешанных командных соревнованиях, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, турнир борцов проходит в Гомеле.

Белорусские дзюдоисты завоевали бронзу в командном турнире на II Играх стран СНГ-1

Наши парни и девушки не смогли пробиться в финал и оспаривали бронзовые медали в противостоянии с командой Туркменистана. Белорусские атлеты выиграли поединок со счетом 7:3 и заняли в командном турнире третье место. В матче за золото вне конкуренции была сборная России. Наши восточные соседи с сухим счетом 7:0 одолели команду Казахстана.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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