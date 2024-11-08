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Белорусские борцы успешно стартовали на турнире «Сила традиций»

08 ноября 2024 19:39
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В Омске стартовал международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». С самого начала белорусы дали понять, что, помимо соревновательной практики, им нужны победы.

Далее с места событий продолжит Юлия Силипицкая. 

Белорусские борцы успешно стартовали на турнире «Сила традиций»-2

На международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» прибыли в качестве гостей знаменитые спортсмены разных лет и из разных видов спорта. Живой пример «великих» могли увидеть участники соревнований, мальчишки, которым нет 17 лет, но которые стремятся к вершинам. Мэтр и организатор Александр Карелин открыл соревнования и благословил «золотой запас» национальных команд пяти сборных на яркую и зрелищную борьбу.

Белорусские борцы успешно стартовали на турнире «Сила традиций»-4

Собирается 5-тысячная аудитория, чтобы увидеть ваши искрометные схватки. Вот здесь, на этой центральной трибуне, находятся обладатели 28 золотых олимпийских наград. 90 золотых медалей чемпионатов мира. 117 золотых медалей чемпионатов Европы. Все это для того, молодые люди, чтобы вы поняли, что у вас «Сила традиций».

Белорусские борцы успешно стартовали на турнире «Сила традиций»-6

Первый соперник белорусов по жребию стал Дальневосточный федеральный округ. Понятно, что со старта все ребята были заряжены на победу, борьба оказалась очень скоростной. Наши парни завершили встречу со счетом 8:3 и с хорошим настроением продолжили турнир.

Второй оппонент – сибиряки. Это те парни, которые знают имя Александра Карелина с детства. И понятно, что на глазах у своего кумира проиграть не смели. Белорусы оказали сопротивление, при равенстве счетов судейская рука поднималась в плюс то одной, то другой команде. В результате воспитанники Михаила Семенова смогли праздновать только 4 раза из 11.

Далее смотрите в видео

# Борьба # Юлия Силипицкая # Александр Карелин

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