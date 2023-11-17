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Белорусские боксёры гарантировали себе две бронзы на ЧЕ в Черногории

17 ноября 2023 11:59
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Вторая гарантированная бронза появилась в копилке сборной Беларуси, выступающей на чемпионате Европы по боксу среди спортсменов до 22 лет в Черногории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские боксёры гарантировали себе две бронзы на ЧЕ в Черногории-1

Из четырех парней, претендовавших на полуфинал, победителем ринг покинул только Вадим Волчок. В одной четвертой он сражался с представителем Армении Артуром Шахпазяновым. Земляк грамотно распределил силы на все три раунда. Как итог, с минимальным разногласием судей вверх была поднята его рука. В полуфинале он составил компанию Марии Мулярчик. Оба выиграли минимум по бронзе.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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