Белорусские боксёры гарантировали себе две бронзы на ЧЕ в Черногории

Вторая гарантированная бронза появилась в копилке сборной Беларуси, выступающей на чемпионате Европы по боксу среди спортсменов до 22 лет в Черногории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из четырех парней, претендовавших на полуфинал, победителем ринг покинул только Вадим Волчок. В одной четвертой он сражался с представителем Армении Артуром Шахпазяновым. Земляк грамотно распределил силы на все три раунда. Как итог, с минимальным разногласием судей вверх была поднята его рука. В полуфинале он составил компанию Марии Мулярчик. Оба выиграли минимум по бронзе.