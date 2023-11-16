Сергей Пушков стал новым главным тренером ХК «Брест»

Стал известен новый тренер хоккейного клуба «Брест». «Зубров» возглавил Сергей Пушков. Контракт с 59-летним специалистом заключен до конца сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стал известен новый тренер хоккейного клуба «Брест». «Зубров» возглавил Сергей Пушков. Контракт с 59-летним специалистом заключен до конца сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ранее он работал в экстралиге с «Неманом» и «Химиком». Трижды был признан лучшим тренером чемпионата. Последние два сезона Пушков являлся наставником «Динамо» Санкт-Петербург. Команда даже взяла серебряные медали ВХЛ. Но в 2022 году ей не хватило двух очков, чтобы выйти в плей-офф.