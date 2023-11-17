Минское «Динамо» уступило «Витязю» в домашнем матче КХЛ

У «зубров» довольно сложный календарь. За восемь дней они провели пять дуэлей. Возможно, сказалась усталость. Но факт есть факт – белорусы уступили последней команде Запада. Именно гости открыли счет. Но еще до антракта Ник Меркли восстановил паритет. А во втором отрезке россияне забросили, как оказалось, победную шайбу. «Витязь» сильнее – 2:1. А «Динамо» опускается на седьмое место. Отрыв от «Северстали» призрачный – один балл. Следующий матч минчане проведут только в понедельник, 20 ноября, против «Лады».