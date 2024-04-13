Белорусские биатлонисты оказались вне пьедестала в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества, который проходит в Мурманске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наш квартет в составе Анны Сола, Дарьи Кудаевой, Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова занял 4-е место. В пассиве команды Беларуси один штрафной круг. До бронзовой позиции не хватило 13 секунд. Победу в смешанной эстафете одержала команда Россия-6, за которую выступали Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Карим Халили. Завершат программу этапа масс-старты – они пройдут в воскресенье, 14 апреля.