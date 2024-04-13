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Главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу: главное – научиться играть жёстко и активно, как та же сборная России

13 апреля 2024 16:50
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Женская национальная команда Беларуси по гандболу отправилась в Астрахань на встречи со своим главным соперником – сборной России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу: главное – научиться играть жёстко и активно, как та же сборная России-1

В начале месяца наша дружина собралась на тренировочный сбор в Стайках. Валерием Певницким были вызваны 25 сильнейших спортсменок, среди которых игроки чемпионата Беларуси и легионерки. После сбора отсеялись еще 6 гандболисток. По различным причинам в Астрахань не поедут вратари Ульяна Анисько и Анастасия Койро, линейные Вероника Русилко и Валерия Гутова, а также Мария Лукьянчик и Ирина Вечерская. Товарищеские встречи пройдут 16 и 17 апреля.

Главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу: главное – научиться играть жёстко и активно, как та же сборная России-4

Валерий Певницкий, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:
Я буду считать хорошим результатом, когда мы научимся просто россиянок бить, а уже приведет ли это к выигрышу или какому-то минимальному поражению, игры покажут. Главное – научиться играть жестко и активно, как та же сборная России. Мы уступаем в хорошей спортивной наглости и в жесткости по отношению к сопернику. Вот этот вывод главный, и с этим мы стараемся работать.

Главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу: главное – научиться играть жёстко и активно, как та же сборная России-7

Напомним, прошлые встречи со сборной России состоялись на домашней арене в ноябре. Наша команда уступила россиянкам в двух матчах со счетом 28:32, 24:34.

# Гандбол # Валерий Певницкий

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