Главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу: главное – научиться играть жёстко и активно, как та же сборная России

Женская национальная команда Беларуси по гандболу отправилась в Астрахань на встречи со своим главным соперником – сборной России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В начале месяца наша дружина собралась на тренировочный сбор в Стайках. Валерием Певницким были вызваны 25 сильнейших спортсменок, среди которых игроки чемпионата Беларуси и легионерки. После сбора отсеялись еще 6 гандболисток. По различным причинам в Астрахань не поедут вратари Ульяна Анисько и Анастасия Койро, линейные Вероника Русилко и Валерия Гутова, а также Мария Лукьянчик и Ирина Вечерская. Товарищеские встречи пройдут 16 и 17 апреля.

Валерий Певницкий, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Я буду считать хорошим результатом, когда мы научимся просто россиянок бить, а уже приведет ли это к выигрышу или какому-то минимальному поражению, игры покажут. Главное – научиться играть жестко и активно, как та же сборная России. Мы уступаем в хорошей спортивной наглости и в жесткости по отношению к сопернику. Вот этот вывод главный, и с этим мы стараемся работать.