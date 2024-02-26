Белорусские баскетболисты отличились на Лиге дружбы

А на Лиге дружбы отличились белорусские баскетболисты 3х3. В турнире участвовали четыре наших команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все возвращаются в столицу с медалями. Особенно успешным получился женский турнир. У нас золото и серебро. Лучшей стала «Беларусь-1», второй – «Беларусь-2». В состязаниях парней не было равных представителям первого состава. А баскетболисты «Минска» стали третьими.