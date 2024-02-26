Прямой эфир

Белорусские баскетболисты отличились на Лиге дружбы

26 февраля 2024 12:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

А на Лиге дружбы отличились белорусские баскетболисты 3х3. В турнире участвовали четыре наших команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские баскетболисты отличились на Лиге дружбы-1

Все возвращаются в столицу с медалями. Особенно успешным получился женский турнир. У нас золото и серебро. Лучшей стала «Беларусь-1», второй – «Беларусь-2». В состязаниях парней не было равных представителям первого состава. А баскетболисты «Минска» стали третьими.

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Ирина Шиманович выиграла парный разряд турнира в Мексике
26 февраля 2024 12:21

Теннис. Ирина Шиманович выиграла парный разряд турнира в Мексике

11 медалей завоевала сборная Беларуси по лёгкой атлетике на чемпионате России
26 февраля 2024 12:20

11 медалей завоевала сборная Беларуси по лёгкой атлетике на чемпионате России

Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила команде Италии в полуфинале ЧМ
24 февраля 2024 18:18

Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила команде Италии в полуфинале ЧМ