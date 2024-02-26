11 медалей завоевала сборная Беларуси по лёгкой атлетике на чемпионате России

11 медалей – таков итог выступления сборной Беларуси по легкой атлетике на открытом чемпионате России в помещении. Заключительный день подарил нам золото и серебро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вне конкуренции была Виолетта Скворцова. Она не знала равных в тройном прыжке. Результат спортсменки – 14 метров 36 сантиметров. К слову, это золото стало для белоруски уже вторым. Ранее она первенствовала в прыжках в длину. На вторую ступень на пьедестале поднялась Ирина Жук. Она в прыжках в высоту покорила 4,45. Всего же у нас семь золотых, три серебряные и одна бронзовая награды.