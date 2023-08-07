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Белорусские атлеты завоевали 72 медали на II Играх стран СНГ

07 августа 2023 19:49
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Не менее жаркие баталии в эти дни разворачиваются и на аренах II Игр стран СНГ. Международный спортивный форум продолжается. Во всех городах, которые принимают турниры, царит атмосфера праздник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские атлеты завоевали 72 медали на II Играх стран СНГ-1

Наши атлеты традиционно радуют своих болельщиков. В общекомандном медальном зачете Беларусь занимает вторую строчку. Всего белорусские спортсмены завоевали 72 награды, 16 – наивысшей пробы. А также 20 серебряных и 36 золотых. На первом месте российские атлеты – в их копилке только золотых медалей более 50-ти.

Напомним, I Игры стран СНГ проходили в 2021 году в российской Казани. Тогда Беларусь стала пятой в медальном зачете, завоевав 69 наград. А на нынешних стартах их уже больше. А впереди еще множество ярких стартов. Болеем за наших!

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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