Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/32 финала турнира «Уимблдон». В матче первого круга спортсменка обыграла российскую теннисистку Ирину Хромачеву.
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/32 финала турнира «Уимблдон». В матче первого круга спортсменка обыграла российскую теннисистку Ирину Хромачеву.
Фото: sabalenka_aryna
Матч закончился со счетом 6:3, 6:4 в пользу белоруски. В следующей встрече Арина Соболенко сыграет с победительницей встречи Мирьяной Лучич-Барони из Хорватии и Кариной Виттхёфт из Германии.
На что потратила Арина Соболенко свои первые призовые, сколько времени она уделяет тренировкам и кто ее любимый теннисист – здесь подробнее.