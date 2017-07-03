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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

03 июля 2017 12:49
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/32 финала турнира «Уимблдон». В матче первого круга спортсменка обыграла российскую теннисистку Ирину Хромачеву.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона-1

Фото: sabalenka_aryna

Матч закончился со счетом 6:3, 6:4 в пользу белоруски. В следующей встрече Арина Соболенко сыграет с победительницей встречи Мирьяной Лучич-Барони из Хорватии и Кариной Виттхёфт из Германии.

На что потратила Арина Соболенко свои первые призовые, сколько времени она уделяет тренировкам и кто ее любимый теннисист – здесь подробнее.

# Теннис # Фотофакт # Арина Соболенко

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