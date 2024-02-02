Белорусская синхронистка Василина Хондошко вышла в финал технической программы на чемпионате мира

Планетарный форум по водным видам спорта проходит в катарской Дохе. Участие в нем принимают в нейтральном статусе и белорусские спортсмены. В стартовый день турнира в борьбу вступили представители синхронного плавания. Девушки демонстрировали в квалификации в дисциплине «соло» техническую программу. Всего соревновались 28 синхронисток. В финал прошли 12, и среди них – белоруска Василина Хондошко. Наша спортсменка набрала сумму баллов, которая соответствует пятой позиции. Победители и призеры чемпионата мира в технической программе станут известны завтра.