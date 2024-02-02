Пять команд вступили в борьбу в Детско-юношеской баскетбольной лиге

Пять юношеских команд в возрастной категории до 16 лет сегодня вступили в борьбу в Детско-юношеской баскетбольной лиге. В Минске стартовал третий тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течение двух дней в столице будут соперничать дружины первого дивизиона в группе Б. Это представители Минска, Бреста, Пинска и Гродно. Команды второго дивизиона в группе А сыграют в городе Мосты. Лидер турнирной таблицы «Минск-1» сегодня, 2 февраля, уверенно провел два поединка, обыграв одного из фаворитов турнира – баскетбольный клуб «Мечта», а также команду «Виктория-1» из Бреста.

Екатерина М исюрина, главный судья турнира: Уже достаточно взрослые юноши, поэтому они на пороге стоят к шагу на профессиональный уровень. Высокий уровень, высокие ребята, очень серьезная конкуренция здесь.

Сергей Овсейчик, тренер СДЮШОР № 7 (Гродно):

Очень много перспективных и талантливых игроков. Вопрос, как дальше все у них пойдет, как они будут тренироваться, работать, совершенствовать себя. И мы, тренера, будем помогать в этом. Каждый раз мы собираемся, настраиваемся на соперников. Спорт и есть конкуренция. Я думаю, все серьезно всегда. Каждый хочет выиграть в каждой игре.

3 февраля пройдет награждение лучших игроков, а также команд-победителей третьего тура. В четвертом раунде определятся дружины, прошедшие в финал.