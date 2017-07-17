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Белорусские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

17 июля 2017 14:50
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Новости Беларуси. Четыре медали завоевали 16 июля белорусские спортсмены на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ (соревнования проходили в болгарском Пловдиве), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сразу три награды отлиты из серебра. Так, Андрей Богданович и Денис Махлай финишировали вторыми на дистанции 200 метров каноэ-двойки. Серебро добыла Ольга Худенко на 500-метровке байдарки-одиночки и Никита Бориков в аналогичной дисциплине у мужчин.

Бронзовая медаль на счету Елены Ноздрёвой, которая финишировала третьей на дистанции 200 метров каноэ-одиночки.

Напомним, 15 июля, в первый день соревнований, копилка нашей команды пополнилась двумя наградами: серебром и бронзой.

# Гребля

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