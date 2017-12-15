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Белорусская сборная по плаванию завоевала серебро на ЧЕ, уступив одно касание Нидерландам

15 декабря 2017 13:49
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Новости Беларуси. Серебро в копилке белорусской сборной по плаванию: на чемпионате Европы в Дании белорусская четверка в составе Павла Санковича, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Юлии Хитрой стала второй в комбинированной эстафете 4 по 50 в 25-метровом бассейне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт Санковичу сразу удался, поэтому он первым передал эстафету Шимановичу.

Белорусская сборная по плаванию завоевала серебро на ЧЕ, уступив одно касание Нидерландам-1

Анастасия Шкурдай, в свою очередь, поддержала парней, также лидируя по ходу заплыва. А на финишном отрезке белорусский квартет уступил лишь касание соперникам, которые и завоевали золото в этой дисциплине. Триумфаторами стали пловцы из Нидерландов, третьей на дистанции оказалась французская дружина.

Для белорусской сборной серебряная награда стала первой на европейском форуме.

# Плавание # Илья Шиманович # Анастасия Шкурдай # Юлия Хитая # Фотофакт

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