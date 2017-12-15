Белорусская сборная по плаванию завоевала серебро на ЧЕ, уступив одно касание Нидерландам

Новости Беларуси. Серебро в копилке белорусской сборной по плаванию: на чемпионате Европы в Дании белорусская четверка в составе Павла Санковича, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Юлии Хитрой стала второй в комбинированной эстафете 4 по 50 в 25-метровом бассейне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай, в свою очередь, поддержала парней, также лидируя по ходу заплыва. А на финишном отрезке белорусский квартет уступил лишь касание соперникам, которые и завоевали золото в этой дисциплине. Триумфаторами стали пловцы из Нидерландов, третьей на дистанции оказалась французская дружина.