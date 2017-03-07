Белорусская сборная по мини-футболу одержала победу над словаками со счетом 2:1

Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта «Уручье» состоялся первый из двух запланированных спаррингов между мини-футбольными сборными Беларуси и Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В игре двух примерно одинаковых по классу команд сложно было ожидать тотального преимущества или разгрома. Его и не случилось – зрители увидели всего три забитых мяча. Два из них побывали в воротах гостей. В первом тайме счет открыл Алексей Чеховский, отметивший таким образом рождение дочки. При этом против игрока нашей сборной очень жестко сыграл словацкий футболист.

Во второй половине Сергей Крыкун удвоил преимущество нашей команды. Незадолго до конца встречи словаки провели гол престижа. 2:1 победа белорусов.

Впрочем, результат как таковой не столь и ценен. Гораздо важнее подвести игроков к единому знаменателю и ознакомить с требованиями главного тренера. Андрей Толмач, к слову, не стал усложнять своим футболистам процесс адаптации в сборной, а использовал в составе наигранные четверки, которые условно можно назвать лидской и столичной. Увиденным он, кажется, остался доволен.

Во вторник команды сыграют вновь. Начало матча в 20.00. А спустя месяц нашу команду ждет заключительный сбор, на котором и будет назван состав на поездку в Грузию на отборочный турнир.