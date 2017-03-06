БК «Цмоки-Минск» потерпел очередное поражение в рамках Единой лиги ВТБ, уступив дома «Химкам»

Новости Беларуси. Матчи Единой лиги ВТБ продолжают огорчать баскетболистов и поклонников минских «Цмоков». В воскресенье «драконы» проводили в рамках турнира выездную игру с подмосковными «Химками». В текущем сезоне хозяева проиграли всего три поединка из 17, и чтобы нанести им четвертое поражение, парни Игоря Грищука должны были серьезно напрячься.

Однако атакующие старания «Цмоков» вылились только в 72 очка, в то время как «Химки» заработали 80. Наиболее полезным у минчан оказался Дрю Джойс, записавший на свой персональный счет 23 балла, а также 4 передачи и 5 подборов.

Следующая игра «драконов» в лиге ВТБ намечена на 20 марта, когда они отправятся в гости к эстонскому «Калеву». Этот клуб один из немногих, находящихся в таблице ниже «Цмоков», сообщили в программе «СТВ-Спорт».