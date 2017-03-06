Новости Беларуси. В Минске прошел матч первого тура группы А полуфинального этапа Кубка Беларуси по волейболу. Столичный МАПИД принимал солигорский «Шахтер». Как таковой борьбы в этой встрече не было.

«Горняки» испытывали трудности лишь во второй партии, однако и ее завершили в свою пользу. «Шахтер» сильнее по итогам трех сетов – 25:11, 25:18, 25:13. Днем ранее солигорчане также всухую выиграли у «Легиона», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Сегодня, конечно, мы затруднили подачи и выбили команду соперника из приема, нам было играть легко. Подача полетела. Даже несмотря на те ошибки, которые мы в подаче допускали, думаю, это было решающе. И сами мы сделали мало ошибок.

Впереди в группах А и Б еще два тура полуфинального этапа. По их итогам будут сформированы пары плей-офф. Наверняка в их число попадет и «Шахтер», который в нокаут-раунде сразится с представителями другого пула – «Строителем» или БАТЭ-БГУФК. Пожалуй, именно тремя этими командами и исчерпывается список претендентов на золото.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Три команды, каждая способна преподнести сюрприз, каждая команда хочет это сделать. Я думаю, что заранее победителя не определишь. Все решится в финале, полуфинале.