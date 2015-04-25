Белорусская сборная по гандболу готовится к игре с командой Дании в рамках квалификации к ЕВРО-2016

Новости Беларуси. Чемпионат мира для наших ребят завершился 18 позицией, хотя могли стать и 17 — саркастическая ремарка.Тренерский штаб сделал работу над ошибками и уже на сбор перед отборочными матчами чемпионата Европы-2016 против команды Дании пригласил 20 профессионалов. Список возглавил бессменный Сергей Рутенко.

Рассчитывают и на Бориса Пуховского, ведь это игрок разноплановый и может работать на любых позициях.

Приглашенные игроки разновозрастные. Ответственность лежит и на молодых, которые, как говорится, влили свежую кровь в команду.

Первая игра с датчанами состоится 30 апреля на «Чижовка-Арене». Сейчас на сборе отрабатывают три варианта защиты: 3:3, 5:1 и 6:0. Последний использовали на прошедшем мировом форуме в Катаре. Датчане — законодатели мод, но и на фаворитов есть управа.

Предстоящие встречи с фаворитом будут едва ли не определяющими во всём евроотборе. Отобрав очки, а тем более победив датчан, наши парни почти гарантируют себе поездку на Евро-2016. На данный момент подопечные Юрия Шевцова идут на втором проходном месте в группе, сообщили в программе «СТВ-спорт» .