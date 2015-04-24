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Двукратные победительницы чемпионата Беларуси по баскетболу Екатерина Урбанович и Виктория Панкова на СТВ

24 апреля 2015 09:18
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Принято считать, что те, кто играет в баскетбол очень высокого роста. Рост имеет значение? Можно ли быть в баскетболе и при этом быть маленького роста?

Алексей Пынтиков, тренер женского баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск»:
Это совсем не так важно. В некоторых командах играют и девушки низкого роста, которые выполняют определенные функции. 

Девушки, какие чувства испытываете вы, играя в команде и становясь победителями?

Виктория Панкова, чемпионка Беларуси по баскетболу-2015:
Во-первых, это приятно - побеждать. Даже преуспеваем, потому что ты поддерживаешь команду, девчонок всю игру, и эти эмоции просто на грани.

Котируется ли наша команда в мире и насколько? И далеко ли нам до женской MBA.

Алексей Пынтиков, тренер женского баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск»:
Нашей команде всё-таки до женской MBA далековато.  Кроме участия в чемпионатах, участвуем в еврокубках. Это наши попытки выйти на определённый европейский уровень. 

# Фотофакт # Баскетбол # Екатерина Урбанович # Виктория Панкова

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