Двукратные победительницы чемпионата Беларуси по баскетболу Екатерина Урбанович и Виктория Панкова на СТВ

Принято считать, что те, кто играет в баскетбол очень высокого роста. Рост имеет значение? Можно ли быть в баскетболе и при этом быть маленького роста?

Алексей Пынтиков, тренер женского баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск»:

Это совсем не так важно. В некоторых командах играют и девушки низкого роста, которые выполняют определенные функции.

Девушки, какие чувства испытываете вы, играя в команде и становясь победителями?

Виктория Панкова, чемпионка Беларуси по баскетболу-2015:

Во-первых, это приятно - побеждать. Даже преуспеваем, потому что ты поддерживаешь команду, девчонок всю игру, и эти эмоции просто на грани.

Котируется ли наша команда в мире и насколько? И далеко ли нам до женской MBA.

Алексей Пынтиков, тренер женского баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск»:

Нашей команде всё-таки до женской MBA далековато. Кроме участия в чемпионатах, участвуем в еврокубках. Это наши попытки выйти на определённый европейский уровень.