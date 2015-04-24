«Строитель» сравнял счет в финальной серии против БАТЭ-БГУ в чемпионате Беларуси по волейболу

Новости Беларуси. Добро пожаловать в ад. Именно под такой вывеской встречают в родных стенах волейболисты БАТЭ-БГУ своих соперников. Желто-синие флаги и баннеры, громогласная поддержка фан-сектора в небольшом спортивном зале и вовсе создают непередаваемую атмосферу принципиальнейшего волейбольного матча. А он таким и был.

Аннулированная победа «Строителя» над БАТЭ-БГУ в стартовой игре финального противостояния, ясное дело, подорвала психологический настрой волейболистов минского клуба. Ведь вслед за этим борисовчане нанесли своему оппоненту два поражения кряду, и каждая последующая виктория могла принести БАТЭ-БГУ титул чемпиона страны. Но у подопечных Александра Сингаевского и у самого тренера нервы оказались крепче стали.

«Строители» собрали всю волю в кулак и после четвёртой схватки восстановили паритет в главной волейбольной баталии белорусского чемпионата. 23 апреля на гостевой площадке столичная команда камня на камне не оставила от желто-синих, взяв три партии и не отдав сопернику ни одной, сообщили в программе «СТВ-спорт».