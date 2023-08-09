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В Бресте разыгрывают золото между Беларусью и Россией на соревнованиях по гандболу

09 августа 2023 11:10
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Новости Беларуси. В Бресте проходят финальные розыгрыши турнира по гандболу. Сегодня, 9 августа, станут известны имена обладателей комплекта медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная борьба за золото развернется между сборными Беларуси и России. Как среди девушек, так и среди юношей.

В Бресте разыгрывают золото между Беларусью и Россией на соревнованиях по гандболу-1

День X настал для всех поклонников этого вида спорта. На главной площадке «Виктории» встретились команды из Узбекистана и Кыргызстана. Борьба за бронзу была упорной, но сильнее оказались узбекские девушки.

В Бресте разыгрывают золото между Беларусью и Россией на соревнованиях по гандболу-4

Фарангиз Баратова, участница II Игр стран СНГ (Узбекистан):
Мы все довольны. Ну, команды очень сильные. Мы тоже старались выиграть, площадка очень хорошая, а Брест красивый город. Здесь очень много интересного.

Брест по праву носит звание гандбольной столицы Беларуси – на домашней арене 14-кратного чемпиона Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова горячо. Поддержать спортсменов пришли зрители разных возрастов.

В Бресте разыгрывают золото между Беларусью и Россией на соревнованиях по гандболу-7

Я была на всех. Сейчас шли с соревнования, я была на каждых.

В Бресте разыгрывают золото между Беларусью и Россией на соревнованиях по гандболу-10

Мы в восторге. Я до этого приезжала с семьей смотреть, открытие очень понравилось, конечно. А сегодня мы приехали из нашей спортшколы. У нас спортивный лагерь проводится, привезли детей поболеть за команды, поддержать.

В Бресте разыгрывают золото между Беларусью и Россией на соревнованиях по гандболу-13

Они трудятся ради того, чтобы их посмотрели, как они играют! Любая страна СНГ хочет первое место!

В Бресте разыгрывают золото между Беларусью и Россией на соревнованиях по гандболу-16

Для зрителей сегодня пройдет автограф-сессия с известными гандболистами – Сергеем Рутенко и олимпийским чемпионом Андреем Барбашинским. А самым зрелищным обещает стать противостояние между белорусскими и российскими юношами в борьбе за чемпионский титул турнира.

# Гандбол # Фотофакт

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