В Бресте разыгрывают золото между Беларусью и Россией на соревнованиях по гандболу

Новости Беларуси. В Бресте проходят финальные розыгрыши турнира по гандболу. Сегодня, 9 августа, станут известны имена обладателей комплекта медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная борьба за золото развернется между сборными Беларуси и России. Как среди девушек, так и среди юношей.

День X настал для всех поклонников этого вида спорта. На главной площадке «Виктории» встретились команды из Узбекистана и Кыргызстана. Борьба за бронзу была упорной, но сильнее оказались узбекские девушки.

Фарангиз Баратова, участница II Игр стран СНГ (Узбекистан):

Мы все довольны. Ну, команды очень сильные. Мы тоже старались выиграть, площадка очень хорошая, а Брест красивый город. Здесь очень много интересного.

Брест по праву носит звание гандбольной столицы Беларуси – на домашней арене 14-кратного чемпиона Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова горячо. Поддержать спортсменов пришли зрители разных возрастов.