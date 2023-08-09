В Бресте разыгрывают золото между Беларусью и Россией на соревнованиях по гандболу
Новости Беларуси. В Бресте проходят финальные розыгрыши турнира по гандболу. Сегодня, 9 августа, станут известны имена обладателей комплекта медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная борьба за золото развернется между сборными Беларуси и России. Как среди девушек, так и среди юношей.
День X настал для всех поклонников этого вида спорта. На главной площадке «Виктории» встретились команды из Узбекистана и Кыргызстана. Борьба за бронзу была упорной, но сильнее оказались узбекские девушки.
Фарангиз Баратова, участница II Игр стран СНГ (Узбекистан):
Мы все довольны. Ну, команды очень сильные. Мы тоже старались выиграть, площадка очень хорошая, а Брест красивый город. Здесь очень много интересного.
Брест по праву носит звание гандбольной столицы Беларуси – на домашней арене 14-кратного чемпиона Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова горячо. Поддержать спортсменов пришли зрители разных возрастов.
Я была на всех. Сейчас шли с соревнования, я была на каждых.
Мы в восторге. Я до этого приезжала с семьей смотреть, открытие очень понравилось, конечно. А сегодня мы приехали из нашей спортшколы. У нас спортивный лагерь проводится, привезли детей поболеть за команды, поддержать.
Они трудятся ради того, чтобы их посмотрели, как они играют! Любая страна СНГ хочет первое место!
Для зрителей сегодня пройдет автограф-сессия с известными гандболистами – Сергеем Рутенко и олимпийским чемпионом Андреем Барбашинским. А самым зрелищным обещает стать противостояние между белорусскими и российскими юношами в борьбе за чемпионский титул турнира.