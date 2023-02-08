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Белорусская федерация футбола выдала разрешения на участие в Высшей лиге

08 февраля 2023 14:19
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Новости Беларуси. Во вторник, 7 февраля, состоялось заседание комитета по клубному лицензированию Белорусской федерации футбола, на котором были рассмотрены заявки команд на получение разрешения на участие в Высшей лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская федерация футбола выдала разрешения на участие в Высшей лиге-1

По его итогам заветные путевки достались следующим коллективам: БАТЭ, «Гомель», «Динамо-Брест», «Динамо-Минск», «Ислочь», «Минск», «Неман», «Энергетик-БГУ», «Славия», «Торпедо» и «Шахтер». При этом в получении лицензии было отказано «Белшине», «Нафтану», «Слуцку» и «Сморгони».

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# Футбол Беларуси # Фотофакт

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