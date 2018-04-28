Судья на этапе Кубка Мира по выездке-2018 в Ратомке: «Ваш конный центр лучший из всех, что я видел в Европе»

Новости Беларуси. В республиканском центре олимпийской подготовки в Ратомке проходит этап Кубка Мира по конному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 27 апреля участники определяли сильнейших в выездке в категории «Большой приз от 16 до 25 лет». Вчерашние юниоры стали разыгрывать медали совсем недавно, именно здесь сосредоточен белорусский интерес. Всадник на лошади должен безошибочно выполнить в определенном порядке 33 элемента большого приза. Оценки по итогам всех элементов суммируются.

Среди пяти дуэтов победа досталась хозяйке турнира Варваре Павленко на лошади Банавур. Белорусский тренерский штаб нацелен на чемпионат Европы в этой категории, который пройдет в августе в Нидерландах.

Наталья Юранова, заместитель генерального директора по основной деятельности РЦОП конного спорта и коневодства:

Вообще мы впервые проводим этот старт, U-25. Это юниоры, которым продолжили возраст до 25. Молодые всадники, молодежный состав так называемый. С прошлого года переведен чемпионат Европы U-25 именно для этих юниоров. Мы в этом году как раз рассчитываем, потому что у нас юниоры самые сильные уже подросли. Именно в этом возрасте и подготовке находимся, хотим поехать на чемпионат Европы.

Финал минского турнира пройдет 29 апреля. Будут разыграны четыре комплета наград, два из них – в олимпийских дисциплинах. Всего в соревнованиях принимают участия 62 дуэта.