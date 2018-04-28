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Судья на этапе Кубка Мира по выездке-2018 в Ратомке: «Ваш конный центр лучший из всех, что я видел в Европе»

28 апреля 2018 06:52
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Новости Беларуси. В республиканском центре олимпийской подготовки в Ратомке проходит этап Кубка Мира по конному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

27 апреля участники определяли сильнейших в выездке в категории «Большой приз от 16 до 25 лет». Вчерашние юниоры стали разыгрывать медали совсем недавно, именно здесь сосредоточен белорусский интерес. Всадник на лошади должен безошибочно выполнить в определенном порядке 33 элемента большого приза. Оценки по итогам всех элементов суммируются.

Судья на этапе Кубка Мира по выездке-2018 в Ратомке: «Ваш конный центр лучший из всех, что я видел в Европе»-1

Среди пяти дуэтов победа досталась хозяйке турнира Варваре Павленко на лошади Банавур. Белорусский тренерский штаб нацелен на чемпионат Европы в этой категории, который пройдет в августе в Нидерландах.

Судья на этапе Кубка Мира по выездке-2018 в Ратомке: «Ваш конный центр лучший из всех, что я видел в Европе»-4

Наталья Юранова, заместитель генерального директора по основной деятельности РЦОП конного спорта и коневодства:
Вообще мы впервые проводим этот старт, U-25. Это юниоры, которым продолжили возраст до 25. Молодые всадники, молодежный состав так называемый. С прошлого года переведен чемпионат Европы U-25 именно для этих юниоров.

Мы в этом году как раз рассчитываем, потому что у нас юниоры самые сильные уже подросли. Именно в этом возрасте и подготовке находимся, хотим поехать на чемпионат Европы.

Судья на этапе Кубка Мира по выездке-2018 в Ратомке: «Ваш конный центр лучший из всех, что я видел в Европе»-7

Финал минского турнира пройдет 29 апреля. Будут разыграны четыре комплета наград, два из них – в олимпийских дисциплинах. Всего в соревнованиях принимают участия 62 дуэта.

Судья на этапе Кубка Мира по выездке-2018 в Ратомке: «Ваш конный центр лучший из всех, что я видел в Европе»-10

Магнус Рингмарк, судья международной категории (Швеция):
Ваш конный центр лучший из всех, что я видел в Европе. Замечательно, что у белорусских всадников есть такая возможность – принять участие в соревнованиях такого уровня у себя дома. Это очень важно для юниоров, так как они готовятся перейти в большой спорт.

Хочу сказать, что я впервые приехал в Беларусь, и только вчера, еще не смог увидеть всего. Но то, что посмотрел, впечатляет: конный манеж вне всяких похвал – разминочный зал, все рядом. У вас большое будущее.

# Фотофакт # Конный спорт # Наталья Юранова # Магнус Рингмарк

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