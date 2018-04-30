Льюис об участии сборной Беларуси по хоккею в ЧМ-2018: «Необходимо усиливать атаку, проведем точечную работу над ошибками»

Новости Беларуси. 82-й Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая 2018 года в Дании, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Турнир принимают два города – Копенгаген и Хернинг.
Кстати, решение, что принимать чемпионат будет Дания, приняли на конференции 23 мая 2014 года в Минске.
Сборная Беларуси выступает на международном турнире с 1992 года. С сезона 2005 постоянно находится в высшем дивизионе мирового первенства. Мировой рейтинг – 9 место. А лучший результат – 6 место Чемпионата мира 2006 года. На что можно рассчитывать белорусам на этот раз?
Пока можно строить догадки, основываясь на игры нашей сборной в Евровызове. Команда Дэйва Льюиса дважды встречалась с норвежцами. В Жлобине белорусы уступили со счетом 1:2, а днем позже в Бобруйске добились победы в овертайме – 3:2. Таким образом, наши хоккеисты прервали серию из шести кряду поражений.
2 мая национальная команда вылетит в Данию на Чемпионат мира. Состав на этот турнир будет объявлен 30 апреля.
Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Необходимо усиливать атаку. Проведем точечную работу над ошибками. За матчи турнира голкипер команды Иван Кульбаков оправдал надежды тренерского штаба и, вероятно, поведет первый поединок на чемпионате со шведами.
Остальных вратарей – Виталия Карнаухова и Виталия Труса – тоже задействуем. Список игроков будет известен 30 апреля.