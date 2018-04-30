Льюис об участии сборной Беларуси по хоккею в ЧМ-2018: «Необходимо усиливать атаку, проведем точечную работу над ошибками»

Новости Беларуси. 82-й Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая 2018 года в Дании, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Турнир принимают два города – Копенгаген и Хернинг.

Кстати, решение, что принимать чемпионат будет Дания, приняли на конференции 23 мая 2014 года в Минске.

Сборная Беларуси выступает на международном турнире с 1992 года. С сезона 2005 постоянно находится в высшем дивизионе мирового первенства. Мировой рейтинг – 9 место. А лучший результат – 6 место Чемпионата мира 2006 года. На что можно рассчитывать белорусам на этот раз?