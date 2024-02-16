Прямой эфир

Анастасия Кулешова не смогла пробиться финал ЧМ на дистанции 50 метров баттерфляем

16 февраля 2024 20:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алина Змушко заняла 4-е место в финальном заплыве 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Кулешова не смогла пробиться финал ЧМ на дистанции 50 метров баттерфляем-1

Отметим, белоруска со старта находилась в тройке сильнейших, но на последних метрах дистанции лучше проявили себя оппонентки. Также в вечерней сессии сегодня соревновались пловцы в полуфиналах. Анастасия Шкурдай в заплыве 200 метров на спине выступила успешно и теперь поборется за медаль. Еще одна белоруска Анастасия Кулешова не смогла пробиться в решающий заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем.

# Плавание # Анастасия Кулешова

Другие новости рубрики

Все новости
Министр спорта рассказал, какие старты станут основными для белорусских атлетов в 2024-м
16 февраля 2024 20:07

Министр спорта рассказал, какие старты станут основными для белорусских атлетов в 2024-м

Раубичи принимает заключительный этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
16 февраля 2024 18:02

Раубичи принимает заключительный этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»

Теннис. Саснович завершила борьбу на теннисном турнире в Дубае
16 февраля 2024 15:02

Теннис. Саснович завершила борьбу на теннисном турнире в Дубае