Анастасия Кулешова не смогла пробиться финал ЧМ на дистанции 50 метров баттерфляем

Алина Змушко заняла 4-е место в финальном заплыве 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, белоруска со старта находилась в тройке сильнейших, но на последних метрах дистанции лучше проявили себя оппонентки. Также в вечерней сессии сегодня соревновались пловцы в полуфиналах. Анастасия Шкурдай в заплыве 200 метров на спине выступила успешно и теперь поборется за медаль. Еще одна белоруска Анастасия Кулешова не смогла пробиться в решающий заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем.